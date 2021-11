NS-Opfer in Brüggen : Erste Stolpersteine in der Burggemeinde geplant

Gertrud Jansen, ehemalige Lehrerin aus Brüggen, hat sich für die Verlegung von Stolpersteinen eingesetzt. Dies geschieht im Dezember an der Hochstraße 9 und an der Klosterstraße 78. Foto: Ester Ana Hädicke

Brüggen Was es in Viersen, Schwalmtal oder Nettetal bereits gibt, ist jetzt auch in der Burggemeinde vorgesehen: Der Künstler Gunter Demnig wird dort Stolpersteine verlegen, die an Nazi-Opfer erinnern. Gertrud Jansen hat dafür gekämpft.