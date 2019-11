Kursus in Viersen : Auch blinde Menschen können helfen

Stefan Peters und Nina Odenius üben an der Modellpuppe die Mund-zu-Mund-Beatmung und die Herzdruckmassage. 21 junge sehbehinderte und blinde Menschen aus ganz NRW nehmen an dem Kursus in Viersen teil. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Einen Erste-Hilfe-Kursus für sehbehinderte und blinde junge Menschen gab es jetzt in der Feuer- und Rettungswache Viersen. Die Fachgruppe Jugend des Blinden- und Sehbehindertenvereins in NRW setzte das Angebot um.

Rund um die Erste-Hilfe dreht sich alles in der Feuer- und Rettungswache Viersen. Die Fachgruppe Jugend des Blinden- und Sehbehindertenvereins (BSV) in NRW hat zu einem Erste-Hilfe-Kursus eingeladen. 21 junge sehbehinderte und blinde Menschen im Alter zwischen 16 bis 35 Jahren aus ganz NRW haben sich eingefunden, um unter entsprechender Anleitung Erste-Hilfe-Maßnahmen zu erlernen.

Aktivitäten Die Fachgruppe Jugend der Blinden- und Sehbehindertenvereine in NRW bietet verschiedene Aktivitäten an. Die Angebote kann nutzen, wer Mitglied in einem Blindenverein ist.

Nicht nur die Herzdruckmassage steht auf dem Programm. Die stabile Seitenlage, der Rautek-Griff und weitere Erstmaßnahmen folgen. Maluche erklärt allgemein, bevor jeder Teilnehmer praktisch mit der entsprechenden Anleitung übt. „Über das Ertasten der Situation und das Ausüben der entsprechenden Hilfe bekommt ein jeder Sicherheit. Wenn man etwas ein paarmal gemacht hat, verfestigt sich das neu erworbene Wissen“, sagt die Ausbilderin. Dazu kommt das Kennenlernen eines Rettungswagens (RTW). Oberbrandmeister und Notfallsanitäter Christoph Peters nimmt die Teilnehmer in Kleingruppen mit in einen RTW und erklärt die Gerätschaften, die sich auf dem Wagen befinden. „Wir haben das Angebot unter das Motto ,Auch du kannst helfen’ gestellt. Unsere Teilnehmer erhalten heute das Handwerkszeug, um in einem Notfall ebenfalls agieren zu können. Zudem erfahren sie über den RTW-Besuch, wie ein solcher aussieht und was darauf alles geleistet werden kann“, sagt Stefan Peters, Leiter der Fachgruppe Jugend der BSV NRW.