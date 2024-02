Erste grüne Ministerin in NRW Bärbel Höhn liest in Viersen

Sie selbst ist bereits seit den 1980er-Jahren für die Umwelt unterwegs. An ihrem Wohnort Oberhausen engagierte sich Höhn in Bürgerinitiativen und in der Kommunalpolitik gegen Luftverschmutzung und eine Anlage zur Giftmüllverbrennung. 1985 trat sie der neugegründeten Partei der Grünen bei. 1990 zog sie in den Landtag ein und war dort Sprecherin der Grünen Fraktion, bevor sie 1995 in einer rot-grünen Koalition zur ersten Ministerin der Grünen in NRW ernannt wurde. In ihrer Zeit als Ministerin kämpfte sie gegen den Braunkohletagebau Garzweiler 2 und deckte durch die Bekämpfung von BSE und Tierseuchen Missstände in der Landwirtschaft auf. Heute ist sie als Energiebeauftragte für Afrika im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – und alles andere als im Ruhestand.