Vereine in Viersen : Die Gewinner des Heimatpreises

Viersen Auszeichnungen gab es für die Lebenshilfe, den Förderverein Narrenmühle und den Geschichtsverein „Euregia — Frauenwege an Rhein und Maas“.

„Viersen für alle“ ist ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit vielen Partnern Menschen mit Behinderung ein Mehr an Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, am bildenden und kulturellen Miteinander ermögliche. So wirke das Projekt darauf hin, dass Freizeitaktivitäten barriereärmer gestaltet werden, lobte Anemüller. Es baue Berührungsängste ab, indem es in den Schulen über das Leben von Menschen mit Behinderung erzähle. Ein Beispiel für den Abbau baulicher Barrieren seien die sogenannten Funkklingeln. In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek seien Informationen in Leichter Sprache vorgelegt und Piktogramme aufgestellt werden. Anemüller: „Sie füllen den Inklusions-Anspruch mit Ihrem Wirken mit Leben und Selbstverständlichkeit.“