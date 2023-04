Corona im Kreis Viersen Erste ambulante Long-Covid-Reha

Die Ambulante Kardiologische Reha am St.-Irmgardis-Krankenhaus in Süchteln erweitert ihr Angebot für Long- und Post-Covid-Patienten. Sie ist damit die erste Reha-Einrichtung im Kreis Viersen für Menschen, die an den Langzeitfolgen ihrer Corona-Infektion leiden. Kernstück des Angebots ist eine 15-tägige Behandlung mit einem umfangreichen Leistungsangebot im medizinischen, sportlichen und psychologischen Bereich. „Nach der Reha werden die Patienten in der Lage sein, ihre Krankheit zu managen, mit ihren Auswirkungen umzugehen und keine Angst mehr vor ihr zu haben“, verspricht der Ärztliche Leiter der Reha-Einrichtung, Christian Haacker.