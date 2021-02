Feuer in Viersen : Erst brennt Autohandel, dann Auto

Gegen 23.45 Uhr wurde ein Brand in einem Kfz-Betrieb an der Freiheitsstraße in Viersen gemeldet. Foto: Günter Jungmann

Viersen In der Nacht zu Montag bekämpften 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr Viersen zwei Brände. Am Wochenende gab es mehrere Schnee-Einsätze. Die Stadt warnt vor Brucheis.

Am Sonntag löschte die Wehr einen kleineren Brand in einem Flachbau an der Freiheitsstraße. Das Feuer in einem Autohandel war gegen 23.45 Uhr gemeldet worden. Allerdings dauerte es rund zweieinhalb Stunden, bis die letzten Glutnester gelöscht waren. „Unter anderem musste die Wehr mit der Rettungssäge eine Gipskartonwand öffnen“, berichtete Stadt-Sprecher Frank Schliffke.