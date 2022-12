Müllabfuhr in Viersen Erst anmelden, dann abholen lassen: So funktioniert jetzt die Weihnachtsbaumentsorgung

Der Abfallkalender wird derzeit an alle Haushalte in Viersen verteilt. Darauf weist die Stadt hin, in deren Auftrag Entsorger Schönmackers im Einsatz ist. Neben dem Abfallkalender in Papierform gibt es eine Version im Format PDF, die online abrufbar ist. Darüber hinaus finden sich die Abholtermine in der App Müllalarm. Im Müllkalender 2023 sind die einzelnen Abfuhrtermine für die jeweiligen Müllarten und Bezirke dargestellt. Darüber hinaus gibt es Informationen zum richtigen Umgang mit Abfällen. Wer die Müllalarm-App nutzt, kann sich automatisch an die Abfuhrtermine erinnern lassen.