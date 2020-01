Tierettung in Viersen : Erpel Gustav schwimmt wieder im Hariksee

Niederkrüchten Die Ehrenamtler von „Fell und Federn“ haben den Erpel freigelassen.

Der widerspenstige Erpel, der mit gebrochenem Flügel am Hariksee gerettet wurde, ist wieder bei seinen Enten-Kollegen. Gustav, wie ihn seine Retter, Michael Schütz und Anna Pilz vom Verein Wildtierhilfe „Fell und Federn“, genannt haben, kann nun wieder seine Runden am Inselschlößchen drehen.

Eine Spaziergängerin hatte die ehrenamtlichen Tierretter informiert. Über mehrere Tage versuchten sie, den Erpel mit einem Kescher einzufangen. „Er hatte einen alten Bruch, der bereits vollständig verheilt war“, schildern die Retter. Leider sei der Knochen falsch angewachsen, so dass er nun mit einer Fehlstellung leben müsse. Da er schon eine längere Zeit mit dem Flügel zurecht gekommen sei und da auch sein Ernährungszustand gut gewesen sei, „haben wir ihn wieder in seiner gewohnten Umgebung am Hariksee freigelassen“ erzählen Pilz und Schütz. Zuvor hatten ihn Tierärzte ebenfalls als wildbahntauglich eingeschätzt.

„Der Flügel hängt auch nicht komplett herunter, er kann ihn im gewisser Weise nutzen. Schmerzen hat er nicht“, so die Retter. Fliegen sei damit für ihn allerdings unmöglich. Dies sei für Wasservögel wie Enten und Gänse nicht so problematisch wie für einen Raubvogel, der jagen muss, um sich zu ernähren. Oftmals seien Enten und Gänse in der Natur auch nicht flugfähig; dies liege an einer teils genetisch bedingten Fehlstellung, dem Kippflügel. Auch damit würden die Tiere gut zurechtkommen. ,Uns war es nur wichtig zu klären, ob man den Flügel noch retten kann und ob eine Wundversorgung von Nöten ist“, sagen Anna Pilz und Michael Schütz. Da dies nicht nötig war, hielten sie alle es für die richtige Entscheidung, den Erpel in seiner natürlichen Umgebung zu lassen. Sabine Mattern, die auf den Erpel aufmerksam geworden war ud die Wildtierhilfe alarmiert hatte, will bei ihren Spaziergängen ein Auge auf Gustav haben.