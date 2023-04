Ernte in Viersen Frühkartoffeln sind spät dran

Wer schon sehnsuchtsvoll auf die ersten neuen hiesigen Kartoffeln wartet, der muss sich noch gedulden. In diesem Jahr geht die Frühkartoffel-Ernte etwas später los, was dem feuchten Frühjahr geschuldet ist. „Der Regen an sich ist natürlich eine gute Sache. Aber der Boden war einfach zu feucht, um die Frühkartoffeln zu pflanzen“, sagt Niklas Drößer vom Drößerhof in Viersen-Dülken. „Es gab im Februar ein kurzes Zeitfenster, in dem der Boden etwas abgetrocknet war und wir pflanzen konnten. Dann ging es nicht mehr und wir haben erst Mitte bis Ende März weitergemacht.“ Wobei es sich um die Sorte Annabelle handelt, die als Erstes in die Erde kam.