Großprojekt im Kreis Viersen Erneut Verzögerung bei Bioabfall-Anlage

Der Betriebsstart des umstrittenen Wertstoff- und Logistikzentrums (WLZ), in dem die Bioabfälle aus dem gesamten Kreis Viersen in Nettetal gesammelt und dann von dort aus zur Aufbereitung nach Wesel gefahren werden, verzögert sich erneut. Ursprünglich hatte der Kreis den Betriebsstart für dieses Jahr geplant. Dann hieß es, Mitte 2024 solle die Anlage in Betrieb gehen. Wie der Kreis am Freitag mitteilte, wird das WLZ nun voraussichtlich am 1. Januar 2025 betriebsbereit sein.