Erneut Telefon-Betrüger im Kreis Viersen

Betrüger am Telefon

Kreis Viersen Drei Frauen aus Viersen, Brüggen und Niederkrüchten wurden angerufen.

Die Polizei meldet weitere telefonische Betrugsversuche bei Senioren in Brüggen, Viersen und Niederkrüchten. Am Dienstag, 23. Oktober, erhielt eine Brüggenerin (82) einen Anruf, in dem eine Frau eine Notlage vortäuschte und um mehrere tausend Euro bat. Die hilfsbereite Seniorin ging zu ihrer Bank, um das Geld abzuheben. Der aufmerksame Bankmitarbeiter verweigerte die Auszahlung, da er einen Betrug vermutete.