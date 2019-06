Kitz ohne Überlebenschance : Die Polizei ermittelt: Erneut Reh in Brüggen angeschossen

In einem zweiten Fall von Jagdwilderei in Niederkrüchten/Brüggen sucht die Polizei Zeugen. erneut wurde ein Muttertier angeschossen, die Kitze haben keine Überlebenschance.

Die Polizei ermittelt in einem weiteren Fall von Jagdwilderei in Brüggen/Niederkrüchten während der Schonzeit – und erneut droht dem Nachwuchs ohne Muttertier der sichere Tod. Ein erster Fall in Brüggen hatte vor Pfingsten für Empörung, aber auch eine Welle der Hilfsbereitschaft in den sozialen Netzwerken gesorgt. „Wir haben zahlreiche Vorschläge erhalten, wie wir die zurückgebliebenen Kitze suchen könnten“, sagt eine Polizeisprecherin. Doch eine Suche etwa mit einer Drohne sei schwierig: Zum einen wisse man nicht, wo genau man die Tiere suchen müsse. Wenn aber Jungtiere gefunden würden, sei zum anderen nicht festzustellen, ob es sich um die gesuchten handele oder um andere, die noch von ihrer Mutter versorgt werden.

Am Dienstagnachmittag hat ein Jagdpächter Strafanzeige wegen Verdachts der Jagdwilderei erstattet. In seinem Revier, das an den Eichenweg in Brüggen und den Diesberg in Overhetfeld grenzt, war am Dienstag, 4. Juni, ein totes Reh entdeckt worden. Das weibliche Reh war zuvor an der Schulter angeschossen worden „und an den Folgen verendet“, so eine Polizeisprecherin. Vermutlich war der Tod bereits mehrere Tage eingetreten, bevor das Tier gefunden wurde; laut Polizei war der Kadaver bereits aufgedunsen. Die Polizei geht davon aus, dass die Ricke ebenfalls Kitze hat. Die Tiere wurden bisher aber nicht gefunden. Werden sie nicht versorgt, haben sie keinerlei Chance, zu überleben.