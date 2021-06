Vorfall in Dülken : Erneut ein Loch in einer Straße in Viersen

Ein Loch tauchte am Montagmorgen in der Schulstraße in Viersen-Dülken auf. Foto: Stadt Viersen

Viersen Erneut ist in Viersen plötzlich eine Fahrbahn abgesackt. Am Montagmorgen entstand an der Schulstraße im Stadtteil Dülken ein Loch in der Asphaltdecke.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erneut ist in Viersen plötzlich eine Fahrbahn abgesackt. Am Montagmorgen entstand an der Schulstraße im Stadtteil Dülken ein Loch in der Asphaltdecke. „Die Ursache ist noch unklar“, erklärte Stadtsprecher Frank Schliffke. „Die Untersuchungen laufen.“ Die Straße wurde im Bereich der Hausnummer 4a halbseitig gesperrt. Vor knapp zwei Wochen musste die Robert-Koch-Straße wegen Löchern gesperrt werden, vor fünf Wochen war ein Teilstück der Bodelschwinghstraße in Dülken abgesackt.

(naf)