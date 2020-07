Kriminalität in Niederkrüchten : Erneut Geldautomat in Niederkrüchten gesprengt

Niederkrüchten-Elmpt Sie kamen, sprengten und fuhren mit Beute und hoher Geschwindigkeit in einem dunklen Audi davon. Die Polizei setzte bei der Suche nach den Tätern auch Diensthund und Hubschrauber ein — vergeblich.

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte den Geldautomaten der Volksbank Viersen in Elmpt an der Goethestraße gesprengt. Ein Zeuge beobachtete, wie um 2.01 ein dunkler Audi vor dem Kreditinstitut vorfuhr. Während zwei oder drei Tatbeteiligte sich in der Bank zu schaffen machten, kurvte ein weiterer Täter mit dem Fahrzeug mit geöffneter Heckklappe um den Kreisverkehr. Drei Minuten später stürmten die Männer mit der Beute aus der Bank und rasten davon. Die Polizei war wenige Minuten später vor Ort, setzte Polizeihubschrauber und Diensthund ein. Von den Tätern fehlt allerdings jede Spur.