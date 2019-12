Viersen : Diebe brechen in Parfümerie-Abteilung ein und verduften

Viersen Laut Polizei durchsuchten sie die Parfümabteilung und verdufteten dann.

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sind Unbekannte in einen Drogeriemarkt an der Hauptstraße eingebrochen. Nach einem Einbruch am 27. November gegen 1.45 Uhr schlugen die Täter nun in der Nacht zu Dienstag gegen 1 Uhr zu. Laut Polizei durchsuchten sie die Parfümabteilung und verdufteten dann. Einer der Täter soll 1,80 Meter, der andere 1,65 Meter groß sein. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02162 3770.