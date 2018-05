Viersen: Erneut Drogenschmuggler auf der A61 festgenommen

Viersen Erneut ist der Bundespolizei auf der Autobahn 61 in Mönchengladbach ein Drogenkurier ins Netz gegangen.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, überprüften die Beamten bereits am Sonntagabend, 20. Mai, um 20.10 Uhr, an der A61 bei Mönchengladbach einen 36-Jährigen Marokkaner, der in in einem Citroen C5 mit italienischer Zulassung unterwegs war.