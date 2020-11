Feuerwehreinsatz in Niederkrüchten : Erneut Brand im Wald

Niederkrüchten Nach einem Brand im Waldgebiet von Schwalmtal löschte die Freiwillige Feuerwehr am Wochenende in Niederkrüchten drei Brandstellen im Wald.

Die Löschzüge Elmpt und Oberkrüchten haben am Samstag drei Brandstellen im Wald westlich zwischen Overhetfeld und Elmpt drei Brandstellen gelöscht. Die Einsatzkräfte waren gegen 14.30 Uhr alarmiert worden. Bereits am Mittwoch war es in Schwalmtal zu einem Brand im Wald gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte entweder aus Fahrlässigkeit oder mit Vorsatz dafür verantwortlich sind, dass ein Baumstumpf in einem Waldgebiet im Kranenbruch in Schwalmtal-Amern in Flammen stand. Wer Hinweise auf Verdächtige geben kann, meldet sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02162 3770.