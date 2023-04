Nach Todesdrohung in Viersen Opferschutz für bedrohten 15-Jährigen

Nachdem einem 15-Jährigen in Viersen am Mittwoch von einem Gleichaltrigen mit dem Tode gedroht wurde, hält sich die Polizei mit Details zu dem Vorfall bedeckt. Der 15-Jährige war am Vormittag zunächst in der Schule bedroht worden. Der mutmaßliche Täter kündigte zudem an, seine Freunde „würden sich der Sache schon annehmen“, berichtete die Polizei. Tatsächlich seien am Nachmittag bis zu 20 Jugendliche vor der Wohnung, in der der Bedrohte lebt, aufgetaucht. Einige von ihnen seien vermummt gewesen, einige hätten gefährliche Gegenstände bei sich gehabt. Um welche Gegenstände es sich handelte, dazu machte Polizeisprecher Wolfgang Goertz am Freitag auf Anfrage keine Angaben: „Mit Blick auf das laufende Ermittlungsverfahren“, sagte er. Auch die Motivlage sei noch Gegenstand der Ermittlung und bedürfe der Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.