Ferien in Viersen : Abenteuer auf den Süchtelner Höhen

Viersen Eine Erlebniswoche im Wald mit allem, was dazugehört – ein Dorf aufbauen, Bogenschießen, Klettern und Entdeckungstouren. Das alles wird bei einem Ferienprogramm in Süchteln geboten.

Klettern, Schnitzen, im Wald spielen oder Bogenschießen: Für die Ferienzeit hat das Team von X-Pad im und um den Kletterwald auf den Süchtelner Höhen ein buntes Kinderprogramm zusammengestellt. X-Pad bietet Erlebnispädagogik und Erlebnis-Tage an, in Zusammenarbeit mit dem Kletterwald Niederrhein.

In den Ferien gibt es bis einschließlich Freitag, 23. August, in einem Walderlebnisdorf für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren die Möglichkeit, eine Woche lang die Tage im Wald zu verbringen, dort eine Wasserschlacht auszutragen, oder auch eigenes Werkzeug zu basteln. „Uns sind neben den organisierten Beschäftigungen auch freies Spielen und Bewegung im Wald sehr wichtig“, sagt Katrin Kraft, Geschäftsführerin von X-Pad. „Die Kinder bauen außerdem auch ihr eigenes Dorf auf“, sagt die 36-Jährige. Dafür werden die Gruppen in kleinere, vier- bis fünfköpfige Teams aufgeteilt. In der Regel sind in einer Erlebnis-Gruppe bis zu 30 Kinder, „je nach Gruppengröße betreuen dann zwei bis drei Pädagogen die Kinder“, sagt Kraft.