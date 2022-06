Gymnasium in Viersen : Erinnerungen an fiesen Abi-Streich vor 50 Jahren

Viersen 50 Jahre nach dem Abitur haben sich ehemalige Schüler des Humanistischen Gymnasiums im Restaurant „Zur Eisernen Hand“ in Viersen getroffen. Und erinnerten sich an einen Abi-Streich, der allen Schülern lange schulfrei bescherte.

Im Jahre 1969 ging ihre Klasse in der Oberstufe mit 15 Schülern an den Start, 14 absolvierten erfolgreich ihr Abitur .

Das ist gar nicht mal so einfach, wie das Trio weiß. Denn nur noch Gerd Imlintz wohnt heute noch in der Stadt Viersen. Die anderen Ehemaligen hat es teilweise bis nach Neubrandenburg, Butterstadt und Sankt Augustin verschlagen. Nun, 50 Jahren nach dem Abitur, war es wieder so weit: „Wir hatten eine großartige Gemeinschaft in der Klasse und freuen uns immer auf das Wiedersehen“, berichtet Johannes Schreurs.