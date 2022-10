Bollerofen, Kakaosuppe & Ohrfeigen : Erinnerungen an die Volksschule in Viersen-Dülken Ende der 1940er-Jahre

Erinnerungen an die Volksschule in Viersen-Dülken Ende der 1940er-Jahre

Dülken Ein Jubiläumstreffen mit vielen Erinnerungen gab es jetzt für neun Schüler der Volksschule Schirick in Dülken. Vor 70 Jahren fand ihre Schulentlassung statt.

Die vielen „Weißt du noch?“ wollen keine Ende nehmen. Die Freude über das Wiedersehen ist groß und auch etwas Besonderes. Die sechs Frauen und die drei Männer, die im Dülkener Lindenhof zusammen gekommen sind, wurden vor 70 Jahren aus der Volksschule Schirick in Dülken entlassen. „Wir waren damals fast 40 Schüler“, erinnert sich Henny Dehn. Gemischt waren die Klassen damals schon, aber die „Mädchen saßen auf der rechten Seite vom Klassenzimmer und die Jungen auf der linken Seite“, erzählt Kurt Balz. An die Schulzeit erinnern sich alle gerne zurück, wenngleich „die Zeit an sich keine schön war“, sagt Sybille Pütz. Der Krieg und die Nachkriegszeit stehen allen noch lebhaft vor Augen.

Teilweise wurden die Schüler damals in Kleingruppen in Privathaushalten von den Lehrern unterrichtet, weil in den Häusern Schutzkeller waren, die in einem Notfall hätten aufgesucht werden können. Lernen fiel aufgrund des Krieges nicht aus. Das galt auch für Kälte. In den Klassenzimmern standen Bolleröfen. „Richtig warm wurde es nie. Holz und Briketts reichten nicht. Man war halt dick angezogen“, sagt Maria Graf. Die Schulwege waren für viele Schüler oft sehr lang. „Meine Schwester und ich sind eine halbe Stunde zur Schule gelaufen. Später hatte ich ein rotes Fahrrad, da ging es schneller“, erzählt Wilma Nießen. Im Tornister steckten eine Tafel mit Griffel und Schwämmchen, ein Lese- und ein Rechenbuch und der Katechismus. „Dienstags und freitags stand die Schulmesse an und jeden Freitag hatten wir Schulschwimmen. Für uns Mädchen gab es zudem Handarbeitsunterricht“, berichtet Graf.