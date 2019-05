Brüggen : Erinnerungen an den „Vater“ des Patschel

Brüggen Der Autor, Lehrer und Naturschützer Heinrich Malzkorn (1892–1988) stand im Mittelpunkt des Heimatabends der Heimatfreunde St. Peter Born.

„Ich lernte ihn als Kind, jungen Burschen und Studenten kennen“, sagt Bolten. Heinrich Malzkorn wurde am 4. Januar 1892 in Mönchengladbach geboren und starb mit 88 Jahren in Süchteln. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof in Born. Ihm wurde mit dem Patschelbrunnen am Borner Kirchplatz ein Denkmal gesetzt. Der Borner Dorflehrer (ab 1942) und frühe Naturschützer beschäftigte sich mit literarischen Arbeiten und Malstudien.

Nach den Kriegswirren war Malzkorns größter Wunsch: „Was ich möchte, ist, wieder als Lehrer in meinem kleinen Dorf eingesetzt zu werden.“ Von 1959 bis 1965 wurde Malzkorn wegen Lehrermagels nochmals an die Schulen in Born und Bracht berufen. Bolten charakterisierte Malzkorn als bescheidenen Menschen, der viele Jahre in einer Fischerhütte am Hariksee lebte. Er machte sich als Naturschützer einen Namen, als er die Schutzgemeinschaft für Hariksee-Schwalmtal und Netteseen gründete. Ihm lag als einem der ersten die Wiederherstellung des Borner Sees am Herzen. Durch seine Naturschilderungen versuchte er, so Bolten, besonders die Jugend an die Schöpfung heranzuführen. In der Zeit entstand auch sein Tierroman „Patschel“, Schicksale einer Fischottersippe. Kritiker sagten damals: „Eine Tierdichtung von hohem Niveau. Ein künstlerisches Denkmal von Rang.“ Bolten forderte für den „großartigen Menschen“: „Nach ihm müsste in Brüggen eine Straße oder Schule benannt werden.“ Die Patschelstraße gibt es schon in Born wie das Ausflugsboot Patschel auf dem Hariksee.