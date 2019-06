Historisches Viersen : Erinnerungen an Viersens erstes Kaufhaus

Gebogene Glasscheiben, die bis in die erste Etage reichten: Die Aufnahme des Textil-Kaufhauses Katzenstein an der Hauptstraße entstand um das Jahr 1910. Foto: Vrein für heimatpflege/Verein für Heimatpflege

Viersen Im Jahr 1903 entstand an der Hauptstraße ein besonderer Bau: Das erste Kaufhaus, mit gebogenen Glasscheiben. 1938 wurde das „Kaufhaus Katzenstein“ arisiert. Der Verein für Heimatpflege spürte seiner Geschichte nach.

Das Kaufhaus Katzenstein war in seiner ursprünglichen Gestalt eine außerordentliche Schönheit. Auf alten Fotografien ist die Front der gebogenen Glasscheiben zu sehen, die bis in die erste Etage reichten und von einem verzierten Aufbau gekrönt waren. „Man hätte das Kaufhaus eher an der Düsseldorfer Kö als in Viersen wähnen können, ein tolles Gebäude mit einer besonderen Geschichte. Im Vergleich zur früheren Schönheit ist es heute eher verunstaltet“, sagte der Vorsitzende des Heimatvereins Viersen, Albert Pauly, zur Begrüßung im Kino der Villa Marx. Hierhin hatte der Verein eingeladen, um die neuen Erkenntnisse über ein Stück jüdischer Geschichte in Viersen vorzustellen. Referentin Beatrix Wolters betonte, dass der Vortrag nicht in sich abgeschlossen sei und sie weiterhin zum Thema recherchieren werde.

Wolters war durch ihren Einsatz im Arbeitskreis „Stadtfotos“ bei der Vorbereitung für ein inzwischen zweites Buch über das Rintgen auf das Thema gestoßen. Neben bisher nicht veröffentlichten Fotografien und Dokumenten soll die Publikation auch ein Kapitel über jüdisches Leben im Stadtteil enthalten. „Ich habe mich gefragt, was ist aus dem Katzenstein-Kaufhaus geworden“, erzählte die Viersenerin, die ihre Spurensuche bis nach Trier ausweitete. Dort traf sie sich mit Gerd Voremberg, dem letzten Nachfahren des jüdischen Kaufhausbesitzers. Der Enkel gewährte Einblicke in private Unterlagen und in das Schicksal seiner Familie, soweit ihm selbst bekannt.

David Katzenstein und seine Frau Sofie sowie deren Tochter Lieselotte. Foto: Heimatverein/Privat

Info Die Geschichte des Kaufhauses 1903–1907 Die Viersener Textilfirma Pongs und Zahn baute 1903 an der Hauptstraße 137/ 139 das Wohn- und Geschäftshaus. Als Erster betrieb Carl Frohsinn das Geschäft, gefolgt 1907 von David Katzenstein. 1907–1937 Der jüdische Kaufmann führte das Kaufhaus 30 Jahre lang, bis er unter dem Druck der Nationalsozialisten den Betrieb und die Heimat aufgab. 1938–1970 Die Familie Jost übernahm das Geschäft 1938 und führte es bis 1970. Heute In dem Gebäude an der Hauptstraße hat die Sparda-Bank ihre Filiale.

Wolters nannte die Firma Pongs und Zahn, die Familien Frohsinn, Katzenstein/Voremberg und Jost sowie das Textilhaus Haas in Trier als die Hauptprotagonisten ihrer Abhandlung. Die Viersener Textilfirma Pongs und Zahn baute 1903 an der Hauptstraße 137/139 „eines der markantesten Wohn- und Geschäftshäuser“ seiner Zeit, um Erzeugnisse aus der Produktion anzubieten. „Das Haus war grandios, hatte eine Gesamtfläche von 332 Quadratmetern, drei Geschosse und über der Glasfront eine schön verzierte Fassade“, so Wolters. Sie erinnerte an Carl Frohsinn, den ersten Betreiber eines großen Mode-Warenhauses, der Viersen 1906 verließ. Sein Nachfolger David Katzenstein sei allgemein als freundlicher und ruhiger Mann beschrieben worden, der Kommunionkinder und Konfirmanden kostenlos einkleidete, wenn im Elternhaus das Geld fehlte. Er habe in Viersen ein gut gehendes Geschäft aufgebaut. „Als ich das erste Mal ein Foto von ihm und seiner Familie sah, ging mir das Herz auf, da ich nun ein Gesicht zu seiner Person hatte“, so Wolters, die einen beachtlichen Fundus an Dokumenten zeigte, darunter auch Beispiele von Werbekampagnen des Kaufhauses.

Sie berichtete, dass das Kaufhaus 1938 unter dem Druck der Nationalsozialisten auf jüdische Gewerbetreibende an „arische Käufer“ veräußert wurde. Die Katzensteins wollten zunächst trotz des Zuredens ihrer Kinder nicht emigrieren, wanderten aber 1938 nach Palästina aus. Die Mitnahme von persönlichem Eigentum war ihnen bis auf das Lebensnotwendige verboten. David starb 1948 in Tel Aviv, während seine Frau später nach Deutschland zurückkehrte.

Im Gebäude an der Hauptstraße befindet sich heute eine Filiale der Sparda-Bank. RP-Foto: Röse. Foto: Martin Röse