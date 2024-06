Neues Heimat-Projekt in Viersen Anwohner erzählen - harte Arbeit, Diebe und Liebe im Robend

Zunächst geht es im Robend weiter: Es sind laut Stadt bis zu zehn Stationen in Planung, die dann den „Lebensweg Robend“ bilden. Das sind Schilder an Hauswänden, auf denen Geschichten zu lesen sein werden, sowie Gemälde und Graffiti an öffentlich sichtbaren Flächen. Ein Beispiel: die Familiengeschichte des Unternehmens Elektromotoren Scholz GmbH. Zudem sind weitere Workshops mit Heimatzeugen in Schulen sowie in Kinder- und Jugendeinrichtungen geplant. Und: „Die Idee soll weitergetragen werden“, erklärt die Stadt. Auch wenn das Projekt nur im Robend umgesetzt werde. Denn es gehe um die besondere Entwicklung dieses Stadtviertels.