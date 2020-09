Kommunalwahl 2020 : Ergebnis der Stichwahl in Viersen – Wer wird Bürgermeister?

Eine Frau wirft einen Wahlschein in eine Wahlurne (Symbolfoto). Foto: dpa/Roberto Pfeil

Viersen Am Sonntag, 27. September 2020, steht die Stichwahl in Viersen an. Die Entscheidung zur Wahl des Bürgermeisters fällt zwischen Amtsinhaberin Sabine Anemüller (SPD) und Herausforderer Christoph Hopp (CDU). Hier finden Sie am Wahlabend das Ergebnis.

Die Viersener Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) holte bei der Kommunalwahl 38,8 Prozent – und lag damit nur auf dem zweiten Platz. „Ich bin in der Stichwahl – und es war von vornherein klar, dass ich nicht die absolute Mehrheit bekommen würde“, sagte sie. „In der Stichwahl wird es zum Schwur kommen, für wen sich die Anhänger der anderen Parteien entscheiden werden.“

Herausforderer Christoph Hopp von der CDU gewann die erste Wahl-Runde, er holte 40,5 Prozent der Stimmen. Hopp leitet das Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium.

Die Stadt Viersen verzeichnet steigende Einwohnerzahlen, profitiert vom teuren Wohnraum in den Großstädten und der günstigen Lage sowie einem reichen Freizeit- und Kulturprogramm. Daraus erwachsen auch die Kernthemen des Wahlkampfs: Es muss Wohnraum geschaffen werden – in den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Wohnungen nur um 4,1 Prozent. Es braucht mehr Kita-Plätze, auch jenseits der regulären Arbeitszeiten, und mehr Ganztags-Betreuung für Grundschulkinder – zumal sich auch die Betreuungsbedarfe vergrößert haben. Außerdem ist der Verkehr ein zentrales Thema des Wahlkampfs; neben einer besseren Anbindung an Düsseldorf durch eine Verlängerung der S28 ist auch ein verbessertes ÖPNV-Angebot innerhalb Viersens gefragt.

Wahlen unter Corona-Bedingungen

Im Wahllokal galt grundsätzlich Maskenpflicht. Ausnahmen gab es aber etwa für Wahlvorstände, wenn deren Tätigkeit durch das Tragen einer textilen Maske beeinträchtigt wird. Sie konnten stattdessen Visiere (Face-Shields) tragen. Bußgelder sollen bei Verstößen laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nicht verhängt werden. „Man kann niemandem das Wahlrecht vorenthalten.“ Dies sei eines der fundamentalsten Grundrechte. „Es gilt nur der Appell, Abstand zu halten und Masken zu tragen.“ Diese Regelung dürfte ein Versuch sein, den Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie könnten die Wahl anfechten.

