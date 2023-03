Aktion zum Equal Pay Day in Viersen „Es muss noch viel mehr passieren“

NEUFELDT Zum einen liegt es an der Überrepräsentanz von Frauen in schlecht bezahlten Berufen, etwa in der Gastronomie, der Reinigungsbranche und dem Einzelhandel. Zum anderen liegt es daran, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten. Im Kreis Viersen waren nach Angaben der Agentur für Arbeit im vergangenen Jahr 96.667 Personen in Vollzeit beschäftigt, davon 67,5 Prozent Männer und 32,5 Prozent Frauen. Knapp 30.000 Personen waren in Teilzeit beschäftigt – davon 78,2 Prozent Frauen.