Freizeit in Schwalmtal und Niederkrüchten : Seit 40 Jahren rollt der „Big Bass“

Grenzland Der „Rollende Jugendtreff“ ist in Niederkrüchten und Schwalmtal längst etabliert. Erich Loll ist nicht nur Fahrer, sondern als Streetworker auch Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen.

Das Ziel des Projektes war damals wie heute, als mobile Jugendeinrichtung weiter vom Zentrum entfernte Wohngebiete und damit auch Kinder und Jugendliche zu erreichen. So sollte in den Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal zeitgemäße und bedarfsgerechte kirchliche Jugendarbeit angeboten werden.

Neben den offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen, den Angeboten der Streetworker in Niederkrüchten und Schwalmtal stellt der „Jugendraum auf Rädern“ in den ländlichen Strukturen ein notwendiges eigenständiges Angebot für Kinder und Jugendliche sicher. Dort wird ihnen nicht nur ein sinnvolles Freizeitangebot unterbreitet, sie finden auch Ansprechpartner. Bei Sorgen und Nöten ist Eric Loll ein kompetenter Ansprechpartner.

Der 51-jährige ist studierter Maschinenschlosser und ehemaliger Zivildienstleistender. Auf dem zweiten Bildungsweg holte er das Abitur nach, studierte in Mönchengladbach Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Sozialpädagogik. „In Niederkrüchten gab es damals keine Streetwork. Als Honorarkraft habe ich in Elmpt an der Wae im JFT während des Studiums gearbeitet“, erzählt er. Damals sei man auf ihn zugekommen, ob er sich vorstellen könne, die Idee eines rollenden Jugendtreffs umzusetzen.

Er konnte – und fuhr dann auch Stationen in Schwalmtal wie Lüttelforst und Waldnieler Heide an. „In Niederkrüchten sind die Stationen bis heute unverändert geblieben“, sagt Loll. Oberkrüchten wird montags angefahren, dienstags steht der Bus im Wohngebiet An Haus Clee – und hofft auf eine freie Stellfläche, mittwochs ist der „Big Bass“ in Brempt/Gützenrath anzutreffen, donnerstags in Dilkrath. Freitags finden ab und zu Sonderaktionen statt. Zusätzlich gibt es Sonder- und Wochenendfahrten sowie Ferienaktionen. Im Jahr 2015 gründete sich ein Förderverein, der unter anderem Spenden sammeln sollte. Das Ziel: für den damals schon 37 Jahre alten Bus irgendwann einen Ersatz anschaffen zu können.