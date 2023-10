Öffentliche Beteiligung Entwurf für Lärmaktionsplan Schwalmtal liegt aus

In einem Turnus von fünf Jahren müssen, wie die Gemeindeverwaltung informiert, in Mitgliedsstaaten laut EU-Umgebungslärmrichtlinie Lärmkarten und darauf aufbauend Lärmaktionspläne erstellt oder bestehende Lärmaktionspläne geprüft werden. Die Pflicht besteht für Ballungsräume ebenso wie für Städte und Gemeinden in der Nähe von Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken und Großflughäfen. Ein Lärmaktionsplan soll zum Beispiel erfassen, wo es im Gemeindegebiet besonders laut ist, wo Maßnahmen zur Lärmminderung getroffen werden sollten und wie ruhige Gebiete geschützt werden können. Die Gemeinde Schwalmtal möchte nun ihren bestehenden Aktionsplan in Verbindung mit den aktualisierten Lärmkarten und im Hinblick auf mittlerweile geänderte Richtlinien überarbeiten.