Zukunft der Rösler-Brache in Schwalmtal : Entwicklung muss finanziert werden

Die Grafik zeigt die vier Verkehrsrouten zum geplanten Logistik- und Gewerbepark. Route 1 (55 Prozent) und 2 (45 Prozent) sollen den Wirtschaftsverkehr aufnehmen. In der am Donnerstag veröffentlichten Grafik gab es einen Fehler in der Legende. Foto: DPA

Analyse Schwalmtal Die Fronten in der Diskussion um das MLP-Vorhaben auf der kontaminierten Rösler-Brache sind verhärtet. Am Montag, 1. August, läuft im Planverfahren die Frist für die Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange ab.

Die Bürgerinitiative „Nein zum Logistikpark Rösler Draht“ wirft Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) nach seinem Zuspruch zum überarbeiteten Entwurf für einen Logistik- und Gewerbepark „Wortbruch“ vor. Die Verwaltung erklärt: „Wir müssen leider feststellen, dass die Bürgerinitiative immer wieder – bewusst oder unbewusst – mit falschen oder irreführenden Behauptungen versucht, das Projekt bei den Bürgern zu diskreditieren.“ Allein der Name der Initiative sei irreführend. Was auf dem Rösler-Areal entstehen solle, sei ein Gewerbe- und Handwerkerpark. Bereits bei der ersten Vorstellung des MLP-Projekts unter Bürgermeister Michael Pesch wurde bei einem Pressegespräch ein „Gewerbe- und Logistikpark“ vorgestellt, für kleinere und mittlere Firmen sowie Lager und Logistik.

Umstritten ist auch eine Wohnbebauung. Zwar hat die Verwaltung Berechnungen vorgelegt, aber keine Förderanträge gestellt. „Es wird wider besseres Wissen immer wieder eine Wohnbebauung ins Spiel gebracht, die in diesem Industriegebiet schlicht unmöglich ist“, so die Verwaltung. „Es wird behauptet, für eine Wohnbebauung stünden 48 Millionen Euro an öffentlichen Fördermitteln zur Verfügung. In ganz NRW werden jährlich nur circa 8,4 Millionen Euro an solchen Fördermitteln ausgezahlt.“