Hochwasserlage in Wegberg : Schwalmtaler Feuerwehr hilft in Wegberg aus

Schwalmtaler Feuerwehr hilft in Wegberg aus

Hochwasserlage in Wegberg

Mitarbeiter des Schwalmverbandes bauten unter Leitung von Tim Prüver (links) ein Stützbauwerk und ließen die Wassermassen an dem Erddamm kontrolliert abfließen. Foto: Michael Heckers

Schwalmtal/Wegberg 18 Einsatzkräfte pumpten nach der Unterspülung einer Brücke Wassermassen ab. Der DRK-Kreisverband Viersen hilft jetzt eine Woche lang im Hochwasser-Schadengebiet bei Euskirchen.

Die Löschzuge Waldniel und Amern der Schwalmtaler Feuerwehr haben in Wegberg dabei geholfen, eine Hochwasserlage in den Griff zu bekommen. Weitere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal brachten in einem Konvoi aus zwei Feuerwehr-Logistikfahrzeugen und einem Lkw einer Schwalmtaler Gärtnerei Hilfsgüter zu zwei Kommunen ins Katastrophengebiet. Und der Viersener Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes rückte zu einem einwöchigen Hilfseinsatz ins Hochwasser-Schadengebiet bei Euskirchen aus.