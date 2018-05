Viersen : Entspannende Reise in die Welt des Elektro-Pop

Viersen Viersen Premiere für feinsten Elektro-Pop der Formation "Elektro Mofas & Support", die im Viersener Varieté Freigeist ihr Debüt gaben. Seit rund einem halben Jahr ist Frontfrau und Gesangscoach Lioba Moia mit den Berufsmusikern Hans-Peter Faßbender am Keyboard und Gerd Strasdas an der Gitarre in dieser Konstellation unterwegs. Sie kreieren ihre Songtexte und Kompositionen selbst, können aber auch Elektroversion-Cover bekannter Stücke, wie sie eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Besonders der Charme und die Ausstrahlung in Kombination mit der facettenreichen Stimme von Frontfrau Lioba Moia ("Ich singe und mach' hier den Soundmix gleichzeitig. Wenn ich also mal abwesend wirke und wild am Mischpult herum hüpfe, wundert Euch bitte nicht.") machten das Zuhören der harmonisch zusammengestellten Playlist zu einer entspannenden Reise durch die Welt der elektronisch erzeugten Klänge. Strasdas entlockte diese virtuos seiner E-Gitarre.



Dass Elektro-Pop aber nicht nur psychedelisch und sphärisch sein muss (Faßbender unterstützte seine Frontfrau öfter mit elektronisch verzerrter, funkiger Co-Stimme), sondern auch Musikgenres wie Jazz und Soul perfekt umsetzen kann, tat dem ganzen Gig sehr gut. Lioba Moia erklärte zwischendurch die Entstehung diverser Musik-Stücke ("Every Corner"): "Alles in der Natur ist bei näherem Hinsehen rund. Es gibt keine Ecken und Kanten.

Das bedeutet, dass irgendwie immer alles rund läuft im Leben." Die anfänglich versprochene "schöne Energiewelle" war absolut da und nahm alle Zuhörer im Freigeist mit. Diese "Mofas" sind absolut getuned, und es steckt viel mehr drin, als "nur" Elektro-Pop. paka

(paka)