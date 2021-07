Kriminalität in Viersen : Entsetzen über Schrauben-Attacke auf DRK

Viersen Fassungslosigkeit, Abscheu, Entsetzen – das sind die Reaktionen in Viersen nach einer Schrauben-Attacke auf den Viersener Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes. Dabei wurde ein Technik-Anhänger beschädigt.

Unbekannte haben am Freitag die Einfahrt zur Fahrzeughalle des DRK in Viersen mit Schrauben gespickt. Als die ehrenamtlichen Einsatzkräfte – zum Teil nach mehr als 24-stündigem Einsatz bei einer Krankenhaus-Evakuierung in Eschweiler und Düsseldorf – am Freitag einrückten, wurde der rund zwei Tonnen schwere Technikanhänger des DRK durch die ausgelegten Schrauben beschädigt.