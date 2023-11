Engelsflügel in Brüggen Mauer an der Burg wird zur Foto-Kulisse

Üblicherweise malt Jutta vom Wege mit Ölfarben auf Leinwände. Doch für die Brüggener Gemeindeverwaltung hat die Künstlerin eine Ausnahme gemacht: In deren Auftrag brachte sie mit Fassadenfarbe sieben verschieden große Flügel-Motive auf die Betonmauer am Burgwall auf. Der so entstandene „Engelweg“ soll dabei nicht nur als Kunstwerk aus der Ferne wahrgenommen werden – sondern vielmehr Passanten als interaktiver Foto-Punkt dienen. Zumindest in den kommenden Monaten, denn: „Das ist nicht für die Ewigkeit gedacht“, sagt Anne Ingenrieth, Leiterin der Gemeindebücherei und Mitinitiatorin der Aktion.