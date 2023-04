Energiewende in Brüggen Ein Windrad bekommt Flügel

Wilhelm Vos schaut Richtung Himmel: „Jetzt wird es spannend“, sagt er. Die Seile spannen sich — und der 69 Meter lange Flügel hebt ab. In Brüggen-Hülst wurden jetzt die letzten Bauarbeiten an der neuen Windkraftanlage durchgeführt – und der Rohbau vollendet. „Jetzt dauert es noch drei bis sechs Wochen, bis die Anlage am Netz angeschlossen ist und uneingeschränkt in Betrieb genommen werden kann“, berichtet Betreiber Vos.