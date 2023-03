Energieversorger in Viersen NEW Energie schließt Kundencenter

Viersen · Die Kundencenter der NEW Energie schließen ab Mittwoch, 15. März, vorerst für Besucher. Das gilt demnach auch für das Kundencenter am Rathausmarkt, im Stadthaus in Viersen. Wie das Unternehmen mitteilt, sei die Schließung notwendig, um die aktuell hohe Anzahl an Anrufen und E-Mails von Kundinnen und Kunden bewältigen zu können.

09.03.2023, 16:36 Uhr

Wie das Unternehmen NEW mitteilt, werden die Kundencenter vorerst ab 15. März für Besucher geschlossen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

„Durch die Schließung erhöht das Unternehmen die Kapazitäten für Online- und Telefon-Kontakte deutlich.“ Das gestiegene Anfrageaufkommen hänge zusammen mit den Entwicklungen am Energiemarkt. Aktuell gebe es viele Nachfragen zu den Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung. Dazu, wann die Kundencenter wieder öffnen, macht das Unternehmen keine Angaben. Es verweist auf folgende Service-Angebote: Die Nutzung des Online-Kundencenters auf www.new-energie.de sowie die Service-Hotline, telefonisch erreichbar unter der Rufnummer 02166 2752750.

(naf)