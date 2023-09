Energieplan für Niederkrüchten Atombunker soll Stromspeicher werden

Mit den sechs Windkraftanlagen und den Photovoltaik-Panels, die im Energie- und Gewerbepark auf dem ehemaligen Militärflughafengelände in Elmpt geplant sind, kann der gesamte Energiebedarf des neuen Gewerbeparks gedeckt werden. Das ist die Kernaussage des Zwischenberichts des Institut Fraunhofer Umsicht, der jetzt in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt und Klimaschutz erläutert wurde. Die Wissenschaftler waren mit einem Ratsbeschluss im März beauftragt worden, die Möglichkeiten einer „klimaneutralen, nachhaltigen und kommunalen Energie für Niederkrüchten“ zu untersuchen. Inzwischen wurde der Titel in „Energie für Niederkrüchten“ umbenannt.