Corona im Kreis Viersen : Endlich wieder schwimmen!

Kreis Viersen Nach dem Lockdown öffneten jetzt im Kreis Viersen die ersten Schwimmbäder. Wer baden gehen will, benötigt einen negativen Corona-Test und muss sich anmelden.

In Brüggen waren die Frühschwimmer am Dienstag um 6.30 Uhr glücklich, wieder ihre Bahnen ziehen zu können. „Wir waren in der vergangenen Woche schon startklar für die Schulen“, sagt Bad-Betriebsleiter Oliver Mankowski. Der Start habe reibungslos funktioniert. Auch Schwimmkurse sollen schnellstmöglich wieder starten, denn die Teilnehmerlisten seien lang. Das Solarbad in Schwalmtal-Waldniel öffnete am Dienstag erstmals wieder um 15.30 Uhr. Der Weg zum Schwimmen dauere zwar etwas länger, aber: „Die Besucher waren geduldig, hatten alle Unterlagen dabei und waren einfach nur glücklich“, sagt Prokuristin Angela Blohm, busch-/RP-Foto: Knappe