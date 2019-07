Neuer Event in Viersen : Endlich Ferien — „School’s out“-Party in der City

Plantschen gehen in der Fußgängerzone – das war insbesondere bei Jüngeren beliebt. Auch ein Schwimmkrokodil hatten die Organisatoren besorgt. Foto: Martin Röse

Premiere in der Fußgängerzone: Erstmals gab’s für Mädchen und Jungen am letzten Schultag eine schöne Sause.

Laute Musik hallt aus den Lautsprecherboxen, die Töne verheddern sich in den aufgebauten Zelten, prallen gegen einen Boxsack, werden von dem dunkelgelben amerikanischen Schulbus in der Viersener Innenstadt zurückgeworfen, fliegen über das Wasser in der Kuhle vor „Woolworth“. Moment mal: US-Schulbus? Wasser in der Kuhle? Ein Boxsack in der Fußgängerzone? So ist es, bei Viersens erster „School’s out“-Party.

Platz zum Abreagieren. Maike drischt auf den Boxsack ein. Foto: Martin Röse

DJ Marco, der auch bei den „Young Life“-Discos in der Tanzschule Behneke für den richtigen Sound sorgt, fummelt an den Plattentellern, als die ersten Schüler auftauchen. In den bereitgestellten Liegestühlen lassen sich einige Mädchen Ferien-Flechtfrisuren machen, andere dreschen auf den Boxsack ein. „Dabei habe ich gar keine schlechten Noten“, sagt ein Schüler lächelnd. „Spaß macht’s trotzdem.“ Die Idee zu dem neuen Ferienstart-Ereignis sei in der Tanzschule entstanden, berichtet Inhaber Michael Behneke. „Beim Werbering und beim Citymanagement sind wir auf offene Ohren gestoßen.“ Ein Kaufhaus hat Schminksets gestiftet, ein Fitnessstudio die Boxhandschuhe und den Boxsack, ein Friseursalon bietet die Flechtfrisuren an, wie in Italien auf der Piazza Navona. Die Feuerwehr pumpte Wasser in die Kuhle. Gegen 11.30 Uhr wird es deutlich voller. Vier Mädchen trauen sich ins kühle Nass, lassen Wassertropfen spritzen, eine Großmutter begleitet ihre Enkelin in die Kuhle, die auf einem Gummikrokodil eine Paddeltour unternimmt.

Eine Friseurin bot den Schülerinnen Flechtfrisuren an. Foto: Martin Röse

Für alle, die zu Hause eine schlechte Note auf dem Zeugnis beichten müssen, gibt’s einen besonderen Service: Sie können eine Entschuldigungskarte abholen und damit in ein nahegelegenes Blumengeschäft gehen. Dann gibt’s eine Rose für die Mama – damit die fünf oder sechs, durch die Blume gesprochen, nicht mehr ganz so schmerzt.

Die Crew um DJ Marco sorgte für gechillten Feriensound. Foto: Martin Röse