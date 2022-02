Umweltschutz in Schwalmtal : Endlich plant EGN die Sanierung der Problem-Deponie

Die EGN ist verantwortlich für Grube 2 an der Deponie Radermühlenberg. Mit der Anlage gibt es Probleme, die jetzt beseitigt werden sollen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Diese Nachricht wird insbesondere die Menschen in Schwalmtal-Lüttelforst freuen: Der Betreiber will Grube 2 an der Deponie Radermühlenberg sanieren. Diese sorgt bereits seit Jahren für Diskussionen. Was dort vorgesehen ist.