Viersen : „Ende Gelände“ übergibt Camp-Areal an Stadt

Die Freizeitbereiche am Hohen Busch stehen seit Donnerstag wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung. Foto: Nadine Fischer

Viersen Die Freizeit- und Naherholungsbereiche am Hohen Busch in Viersen sind wieder für die Öffentlichkeit freigegeben. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Seit Fronleichnam hatte dort die Bewegung „Ende Gelände“ ein Camp für mehrere tausend Klima-Aktivisten aufgebaut.

Die Flächen wurden am Donnerstag vom Aktionsbündnis „Ende Gelände“ wieder an die Stadt übergeben. „Die Städtischen Betriebe haben die Absperrungen rund um Skate Plaza, Basketballfeld und Beachvolleyballanlage abgebaut“, berichtete Stadt-Sprecher Frank Schliffke. „Der Parkplatz am Steinlabyrinth ist wieder nutzbar.“

Kleinere Restarbeiten sollen bis Freitag erledigt sein. „Dazu gehört der Abtransport von Material einschließlich einiger mobiler Toiletten, aber auch der Abschluss von Reinigungsarbeiten am Skate Plaza.“ Dort hatte es Graffiti-Schmierereien auf der empfindlichen Oberfläche gegeben. „Ende Gelände“ gab in enger Abstimmung mit der Skate-Community die Beseitigung der Schäden in Auftrag.