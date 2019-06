Ende Gelände in Viersen : Streit um Warnbrief der Polizei

Das Schreiben der Polizei Aachen wurde an die Schüler verteilt. Foto: Martin Röse

Kreis Viersen Die Grünen werfen der Aachener Behörde „Einschüchterungstaktik“ vor.

Die Grünen im Kreis Viersen kritisieren ein Schreiben der Polizei Aachen, in dem Einsatzleiter Thomas Dammers Schüler warnt, an Protestaktionen im rheinischen Braunkohlerevier teilzunehmen. Die Bewegung „Ende Gelände“ will mit Aktionen zivilen Ungehorsams am Fronleichnamswochenende den Betrieb in der Grube stören.

„Tappen Sie nicht in die ,Strafbarkeitsfalle’, weil Sie glauben, sich mit zivilem Ungehorsam für die gute Sache einzusetzen“, heißt es in dem Brief, den die Bezirksregierung Düsseldorf an die Schulen im Regierungsbezirk verschickt hat. In dem Schreiben an die Schüler heißt es weiter: „Halten Sie sich von gewaltbereiten Gruppierungen von ,Ende Gelände’ fern, lassen Sie sich nicht für illegale Aktionen instrumentalisieren.“ Eine länger andauernde absichtliche Blockade sei nicht erlaubt.

Dazu erklärte am Montag Maria Dittrich, Vorsitzende der Grünen im Kreis Viersen: „Selbstverständlich muss der Protest gegen klimaschädliche Braunkohle immer gewaltfrei sein. Aber friedliche Proteste und zivilen Ungehorsam in die Nähe von Gewalttaten zu stellen, ist eine klare Einschüchterungstaktik der Polizei Aachen.“ Die Klimaschutzbewegung lasse sich nicht spalten, so Dittrich. „Wir unterstützen ,Fridays for Future’ genau wie .Ende Gelände’ bei ihrem wichtigen Kampf gegen die Erderwärmung!“ Für Jürgen Heinen Vorsitzender der Grünen im Kreis Viersen, wirft das Schreiben der Polizeibehörde viele Fragen auf: „Wie sollen denn jetzt die Lehrerinnen und Lehrer darauf reagieren? Warum versendet die Bezirksregierung dieses Anschreiben ohne konkrete Empfehlungen an die Lehrkräfte? Warum lässt die Regierungspräsidentin die Lehrkräfte einfach im Regen stehen?“

Zu dem in Viersen stattfindenden Klima-Camp rief Rene Heesen, stellvertretender Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, alle Stellen zur Besonnenheit auf: „Friedlicher Protest muss einen Raum bekommen. Wir begrüßen es, dass die Stadt Viersen das Klima-Camp im Stadtgebiet zulässt und fordern alle Stellen, auch die Einsatzleitung der Polizei, auf, friedlich und besonnen zu agieren.“

