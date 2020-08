Corona im Kreis Viersen : Eltern der Förderschule kritisieren Kreisverwaltung

Kreis Viersen Der Schulträger pocht auf Maskenpflicht für die behinderten Kinder im Bus – trotz Attest. Am Freitag wurden die Eltern informiert, die Regelung gilt von diesem Montag an. Lehrer gehen davon aus, dass nun jeder zweite Schüler zu Hause bleiben wird.

Viele Eltern von behinderten Kindern, die die Franziskus-Förderschule besuchen, sind verzweifelt: Am Freitag erhielten sie ein Schreiben des Schulleiters, dass von diesem Montag an Maskenpflicht in den Bussen gilt, die die Kinder zur Förderschule bringen. „Unser Kind ist schwerst mehrfach behindert. Es hat ein Attest vom Arzt, dass es keine Maske tragen kann“, erklärte eine Mutter. „Wir haben an diesem Wochenende mit ihm geübt, aber er reißt sich die Maske immer wieder runter.“ Sie verstehe die neue Anordnung nicht. „Bisher wurden die Kinder auch ohne Maske transportiert, wenn ein entsprechendes ärztliches Attest vorlag. Zumal die Kinder auch in der Schule ohne Maske unterrichtet werden.“ Was sie besonders bedrückt, ist die kurzfristige Ankündigung. „Am Freitag bekamen wir das Schreiben, die neue Regelung gilt ab Montag. Wie soll man in der kurzen Zeit etwas organisieren? Sie habe mit einer Lehrerin gesprochen. „Sie sagte mir, an der Schule gehe man davon aus, dass die Hälfte der Kinder nicht kommen wird.“