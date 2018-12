Niederkrüchten : Gedichte ohne Punkt und Komma

Autor Willi Achten stammt aus Elmpt, heute lebt er in Vaals. Foto: Heike Lachmann

Niederkrüchten Der gebürtige Elmpter Willi Achten hat einen neuen Gedichtband herausgebracht. Die Texte in „Corso über dem Wind“ haben wenig mit klassischen Gedichten zu tun.

Am besten ist es, man trägt die Gedichte laut vor. Erst dann entfalten sich die Bilder, die die Worte malen, in voller Farbe und Gestalt. Und dann sollte man sie vielleicht gleich mehrmals hintereinander lesen. Denn die stilistischen Mittel des Lyrikers verhindern ein schnelles, flüchtiges Verstehen.

Mit „Corso über dem Wind“ hat der in Vaals in den Niederlanden lebende Autor Willi Achten (geboren 1958) nach der Lyriksammlung „Dahinter das Meer“ einen weiteren Gedichtband geschrieben.

In „Corso über dem Wind“ gibt es 56 Gedichte, die in acht Zyklen unterteilt sind. Achten schreibt über mythologische Themen, über den Tod, das Meer, Landschaften, über historische Vergangenheiten und über seine Heimat. Er ist in Niederkrüchten-Elmpt geboren und aufgewachsen.

Und so lautet der Titel eines der Gedichte auch „Elmpt, Niederrhein“. Ein recht düsteres Bild wird hier gezeichnet vom „leeren Zug“, dem „eisernen Rhein“ und vom Bökelberg.

Achtens Lyrik hat wenig mit klassischen Gedichten zu tun, die gereimt sind und einem klaren Versmaß folgen. Ein wesentliches Stilmittel ist das häufig eingesetzte sogenannte Enjambement: Hierbei bilden die letzten Worte einer Zeile den sinnstiftenden Anfang der nächsten. Wie in den ersten Zeilen von „Im April“: „Im April schon laut und gelb das Mittagslicht/sirrte in der Bucht flog eine Eule ins Geflüster/ihre Zunge strich über die Stirn in der Buchenhecke/raschelten Mäuse auf dem Fensterbrett saß ein Tier…“

Achten kommt ohne die klassische Zeichensetzung mit Punkt und Komma aus. Damit verlangt er einige Aufmerksamkeit und Konzentration vom Leser ab. Warum auch nicht? Im Gegenzug entfaltet sich eine bilderreiche Welt wie in diesen Zeilen: „Auf einer Bank in einem Meer in den Bergen/Schnee im August mit blauen Orangen/Schulter an Schulter das Foto im Fels/schlugen wir eine Decke um uns verloren …“