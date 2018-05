Niederkrüchten: Elmpter Waldstück wird Friedwald

Die biologisch abbaubare Urne wird unter einem Baum beigesetzt. Nur eine Plakette am Baum erinnert später noch an den Verstorbenen. Foto: Friedwald/Gasparini

Niederkrüchten Der Niederkrüchtener Rat hat zugestimmt, zwischen A52 und Zollstraße einen Bestattungswald einzurichten. Bis zum Jahresende könnte er fertig sein

Der Niederkrüchtener Rat hat den Weg für eine neue Bestattungsform freigemacht: Im Gemeindewald zwischen A52 und Alter Zollstraße soll auf einer Fläche von rund 65 Hektar ein Friedwald entstehen. Um Errichtung und Betrieb kümmert sich die Friedwald GmbH, die deutschlandweit bereits rund 60 Bestattungswälder betreut. Beim Unternehmen freut man sich über die Zusage aus Niederkrüchten. "Wir haben eine sehr große Nachfrage in der gesamten Region", sagt Renate Knauf, bei der Friedwald GmbH zuständig für den Bereich Kommunalberatung. "Viele rufen bei uns an und fragen, wo es einen Standort in der Nähe gibt. Und es war auch Wunsch der Gemeinde Niederkrüchten, einen Bestattungswald einzurichten."

Zunächst sollen zwei bis drei Hektar Wald in der Nähe eines Parkplatzes in Betrieb genommen werden. Die Bäume werden mit farbigen Bändern versehen. Bei einem Spaziergang - allein oder mit Förster - können Kunden entscheiden, unter welchem Baum eine biologisch abbaubare Urne beigesetzt werden soll. Ist ein Baum vergeben, wird das Band entfernt. Am Baum wird eine Namensplakette angebracht. Je nach ausgewähltem Platz und der Zahl der Urnen kostet die Beisetzung zwischen 490 und 6990 Euro. Auf einer Lichtung will das Unternehmen einen Andachtsplatz einrichten, dort sollen auch einige Holzbänke aufgestellt werden. Der Wald soll seinen naturbelassenen Charakter behalten, neue Wege werden nicht angelegt.