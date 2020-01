Elektromobilität im Kreis Viersen : Die hauseigene Ladestation

Kreis Viersen Über eine Wallbox wird das Elektroauto in der heimischen Garage aufgeladen. Das Land NRW fördert die Anschaffung, wenn die Voraussetzungen stimmen.

Neben den Kosten für die Wallbox fallen auch Kosten für die Installation an. Einige Stromversorger bieten ihren Kunden Zuschüsse. Die Stadtwerke Nettetal etwa liefern die Wallbox, übernehmen Aufbau, Montage und Inbetriebnahme. Dazu erhalten die Kunden einmalig 300 Euro – binden sich dann allerdings für 24 weitere Monate an die Stadtwerke als Stromversorger. Der Versorger NEW Energie bietet seinen Kunden ebenfalls Fördermöglichkeiten, so können sie zum Beispiel einen Zuschuss von 100 Euro für den Kauf einer NEW-Wallbox beantragen.