Elektromarkt in Viersen Jugendliche werfen Gullydeckel durch Schaufenster

Bisher unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.20 Uhr, einen Gullydeckel durch die Schaufensterscheibe eines Elektrofachmarktes am Rathausmarkt in Viersen geworfen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter nicht in den Verkaufsraum. Sie hätten sich vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei zu Fuß in Richtung Hauptstraße/Fußgängerzone vom Tatort entfernt. Nach Angaben eines Zeugen soll es sich um drei Täter im Alter von etwa 15 bis 17 Jahren gehandelt haben. Zwei von ihnen sollen helle Sweatshirts getragen haben. Der dritte Tatverdächtige soll dunkel gekleidet gewesen sein. Die mutmaßlichen Täter waren etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. An der Glasscheibe entstand, wie die Polizei weiter mitteilt, Sachschaden. Weitere Zeugen können sich telefonisch unter 02162 3770 an die Polizei wenden.