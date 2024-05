Mobilität für Brüggen, Schwalmtal, Niederkrüchten Bürgerauto-Dienst ist jetzt rein elektrisch

Wie organisiert man öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum, wo Busse im Vergleich zu Stadtgebieten weite Strecken bei dünnerer Besiedlung zurücklegen müssen und die Zahl der Fahrgäste entsprechend geringer ist als auf häufig frequentierten Großstadt-Linien? Diese Frage stellt sich nicht nur im Grenzland – aber im Gegensatz zu manchen anderen Regionen hat sich in Schwalmtal, Brüggen und Niederkrüchten im September 2021 zumindest für Menschen mit eingeschränkter Mobilität eine Lösung etabliert, die sich bis jetzt als tragfähig erwiesen hat: das Bürgerauto. Genauer gesagt: zwei Bürgerautos. Denn so viele sind es, die in den drei Kommunen gegen ein kleines Entgelt Personen transportieren, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder deren gesundheitlicher Zustand den Transport von sperrigen Geh- und Bewegungshilfen erforderlich macht. Was vor knapp zweieinhalb Jahren begann, hat jetzt einen neuen Meilenstein erreicht: Ab sofort ist der Bürgerauto-Betrieb im Westkreis ausschließlich mit Elektro-Fahrzeugen unterwegs.