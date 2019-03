Interessenvertretung in Viersen: Eklat im Integrationsrat

Viersen Nach einem turbulenten Sitzungsverlauf ist die Zukunft des Gremiums ungewiss. Die Grünen erwägen, sich aus dem Integrationsrat zurück- zuziehen. Die Linke möchte ihn ganz abschaffen.

Das Integrationsfest 2019 soll erstmals an die Musik-Familienveranstaltung „Viersener Note“ am Sonntag, 29. September, angedockt werden. So erhofft sich der Integrationsrat mehr Besucher als im Vorjahr.

In der Sitzung war es, wie schon häufiger in der Vergangenheit, zu Auseinandersetzungen um Projekte gegangen, die der Integrationsrat mit seinem Budget von 10.000 Euro finanziert. Die Linke wies auf augenscheinliche Unregelmäßigkeiten in den Abrechnungen für 2018 hin. So war beispielsweise beim vom Integrationsrat geförderten Projekt „Märchenhafte Kasperreise durch die Welt“ beschrieben, dass sich die Gruppe von März bis Dezember immer freitags trifft – außer in den Schulferien. Das wären 31 Treffen. Abgerechnet wurden aber laut Verwendungsnachweis 55 Treffen. Pietsch sah auch die geförderten Beratungsangebote kritisch. „Wenn das Sozialberatungen sind, darf nur ein Jurist diese Beratungen durchführen“, erklärte sie. Pietsch regte an, dass sich die Rechnungsprüfung mit den Abrechnungen befasst, bevor der Integrationsrat sie billigend zur Kenntnis nimmt. Das sah auch Michael Lambertz (SPD) so: „Es ist ja im Interesse des Integrationsrates, dass das mal durchgeprüft wird.“