Tanzen in Viersen : Workshop mit dreifacher „Let’s Dance“-Siegerin

Profitänzerin Ekaterina Leonova kommt nach Viersen. Foto: TVNOW

Viersen Tänzerin Ekaterina Leonova leitet am Samstag, 9. Mai, drei Workshops in der Tanzschule Behneke an der Heierstraße 2 in Viersen. Leonova gehört zum Ensemble von „Let’s Dance“, ist dreifache Siegerin der Fernsehshow.

Ihr Discofox-Workshop, 17 bis 18 Uhr in der Tanzschule Behneke, richtet sich an Einsteiger. Für Hobbytänzer sind die Workshops „Langsamer Walzer“ (18.15 bis 19.15 Uhr) und „Rumba“ (19.30 bis 20.30 Uhr) gedacht. Die Teilnahme kostet pro Kursus 39,90 Euro, das Tagesticket für alle drei Workshops kostet 110 Euro pro Person. Karten gibt’s im Vorverkauf ab Samstag, 15. Februar, in der Tanzschule. Zwischen den Workshops ist jeweils Zeit für Autogramme und Fotos.

(naf)