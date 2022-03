Eisdielen in Viersen : Es gibt Eis, Baby!

Viersen Sonnenschein, strahlend blauer Himmel, warme Temperaturen — das schreit nach einem Eis. Was kostet in diesem Jahr die Kugel? Und wer bietet Avocado-Kiwi? Eine Übersicht über die Eisdielen in Alt-Viersen, Dülken und Süchteln.